Arsenal e Chelsea sono sulle tracce di Gabriel Rajkovic, giovanissimo talento norvegese del Valerenga che ha attirato l'attenzione di diversi top club europei. Secondo TEAMtalk, le due società londinesi hanno raccolto informazioni sul suo conto dopo averlo seguito negli ultimi mesi, anche in occasione del suo primo gol in campionato contro il Bodo/Glimt ad agosto.

Rajkovic, un talento da record

A soli 15 anni e 20 giorni, il classe 2011 è diventato il più giovane giocatore a debuttare nell'Eliteserien, superando il precedente record di Martin Odegaard. Principalmente esterno offensivo, può giocare su entrambe le fasce e anche al centro dell'attacco. Gli osservatori hanno apprezzato inoltre le sue qualità fisiche e la capacità di utilizzare entrambi i piedi.

La concorrenza delle big europee

Arsenal e Chelsea dovranno fare i conti con Manchester United, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, tutte interessate alla crescita del giovane norvegese. Il Velerenga è in una posizione favorevole, considerando il contratto del giocatore fino a dicembre 2028. Un eventuale trasferimento, comunque, difficilmente arriverà prima dell'estate 2027.