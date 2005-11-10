Il calcio brasiliano si prepara a introdurre misure severe nei confronti dei club che accumulano ritardi nei pagamenti degli stipendi ai propri dipendenti. A 20 giorni dall'inizio del campionato, le società dovranno dimostrare all'organo di controllo finanziario di essere in regola con tutti i pagamenti.

La nuova normativa entrerà in vigore a partire dal 2028 e prevede, in caso di irregolarità, una penalizzazione di tre punti in classifica. Per evitare la sanzione, i club dovranno certificare la propria situazione finanziaria davanti all'Agenzia del Fair Play Finanziario.

Controlli su stipendi, premi e diritti d'immagine

Le verifiche mensili saranno affidate all'Agenzia Nazionale di Regolamentazione e Sostenibilità del Calcio, che controllerà i pagamenti relativi agli stipendi di calciatori, staff tecnici e dipendenti. L'attività di monitoraggio riguarderà inoltre i diritti d'immagine, i premi e gli oneri fiscali.

Il regolamento prevede un sistema di sanzioni progressive per le società che continueranno ad accumulare debiti una volta iniziata la competizione:

30 giorni di ulteriore ritardo: divieto di registrare nuovi giocatori.

60 giorni di ulteriore ritardo: blocco delle operazioni di mercato per un'intera finestra di trasferimenti.

90 giorni di ulteriore ritardo: penalizzazione di tre punti in classifica. Dalla ventesima giornata in poi, la sottrazione verrà applicata al campionato successivo.

La crisi finanziaria del calcio brasiliano

La decisione è stata ufficializzata per contrastare il forte deficit che caratterizza il calcio brasiliano. Tra il 2023 e il 2025, la spesa per gli acquisti di nuovi giocatori è aumentata del 135%. Nel corso di quest'anno, inoltre, nove delle venti squadre del campionato hanno registrato ritardi nel pagamento degli stipendi.



Il sistema sarà monitorato in via preventiva fino al 2028, anno in cui entrerà pienamente in vigore. Nella Serie B brasiliana, invece, le società potranno già subire penalizzazioni in classifica a partire dal 2027.