Ever Banega aveva già flirtato da tempo con l'idea del ritiro. Dopo aver rescisso il contratto con il Defensa y Justicia a metà anno, il centrocampista argentino era rimasto senza squadra e, in più di un'occasione, aveva lasciato intendere che appendere gli scarpini al chiodo fosse una possibilità concreta. La conferma è arrivata mercoledì, durante la Copa Potrero, quando ha annunciato la decisione di chiudere definitivamente la propria carriera da calciatore.

Il centrocampista ha comunicato la scelta dopo l'eliminazione della sua squadra, Argentina Streamers, dal torneo organizzato da Kun Agüero. Intervistato da ESPN, Banega ha dichiarato: "È confermato al 100% che mi ritiro. Avevo detto che ero all'80%, ma oggi, giocando, ho pensato: 'Basta, questo non fa per me, bisogna fare altre cose'".

L'argentino ha quindi sottolineato che per lui si apre una nuova fase della vita: "Ora inizia un'altra tappa, quindi è il momento di guardare il calcio da fuori e goderselo da un'altra prospettiva". La decisione, inoltre, è ormai definitiva. Anche un'eventuale chiamata di Lionel Messi per raggiungerlo all'Inter Miami non cambierebbe la sua scelta: "Gli direi di no. La decisione è già presa".

Banega ha anche escluso, almeno per il momento, la possibilità di intraprendere la carriera da allenatore: "Non ho intenzione di diventare un tecnico, per ora". Il suo nuovo interesse è invece il golf, che sta praticando a livello amatoriale: "Mi ci sto dedicando completamente. Ora inizieremo ad allenarci, quindi ci concentreremo su questo".