Vincent Kompany è pronto a tornare in panchina dopo i problemi di salute che lo avevano costretto a fermarsi. Il ritorno dell'allenatore belga è stato confermato dal CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, durante un evento organizzato dall'Abendzeitung München.

Il club aveva già annunciato che Kompany sarebbe stato presente alla conferenza stampa di giovedì in vista della sfida di Bundesliga contro il Colonia, in programma venerdì. Il tecnico ha ripreso gli allenamenti questa settimana, seppur con il braccio sinistro sostenuto a causa di un infortunio alla spalla.

Il malore e il recupero

Kompany era collassato il 23 ottobre durante un allenamento della squadra ed era stato trasportato in ospedale. I medici avevano diagnosticato un'irritazione delle meningi e il tecnico era stato dimesso dopo sei giorni.

Durante la sua assenza, il vice Aaron Danks ha guidato la squadra ottenendo quattro vittorie e un pareggio, sostituendo Kompany anche negli appuntamenti con la stampa.

Il Bayern verso un finale di anno intenso

Il ritorno di Kompany arriva in un momento particolarmente impegnativo per il Bayern. Dopo la sfida contro il Colonia, i bavaresi saranno impegnati in Champions League contro il Lille e dovranno affrontare altre quattro partite di Bundesliga, una gara di Coppa di Germania e un ulteriore impegno europeo prima di Natale.