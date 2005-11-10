Dopo vent'anni da professionista, Juan Mata ha deciso di mettere fine alla propria carriera da calciatore a 38 anni. Lo spagnolo, senza squadra dallo scorso settembre, ha comunicato la decisione attraverso un video accompagnato da una frase particolarmente emozionante: "A volte amare significa lasciar andare... Grazie, calcio".

Il centrocampista ha scelto lo spogliatoio del Juventud Estadio, a Oviedo, per annunciare il proprio addio. Proprio lì aveva iniziato a giocare a livello federale quando aveva appena 10 anni, molto prima di diventare uno dei protagonisti del calcio europeo e conquistare alcuni dei trofei più prestigiosi a livello internazionale.

Il Mondiale, l'Europeo e i 41 gettoni con la Spagna

Il momento più importante della sua carriera è stato sicuramente il trionfo al Mondiale di Sudafrica 2010 con la nazionale spagnola. Mata, tuttavia, scese in campo soltanto per 20 minuti nella partita contro l'Honduras.

Nel suo palmarès figura anche l'Europeo del 2012, torneo nel quale segnò il quarto gol della finale contro l'Italia. Partecipò inoltre al Mondiale del 2014 in Brasile, trovando la rete nella sfida contro l'Australia.

Con la nazionale spagnola, Mata ha collezionato complessivamente 41 presenze e 10 gol.

Gli ultimi campioni del mondo ancora senza annuncio ufficiale

Con il ritiro di Juan Mata, Sergio Ramos, Raul Albiol e Javi Martínez sono gli unici componenti di quella nazionale campione del mondo nel 2010 a non aver ancora annunciato ufficialmente la fine della propria carriera.

Tutti e tre, però, sono attualmente senza squadra, e il loro futuro nel calcio giocato resta ancora da definire.