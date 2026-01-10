LaLiga, colpaccio di Michel: 1-0 all'Osasuna, balzo in classifica. Lisci male in trasferta
Michel ha raggiunto davvero i 21 punti alla fine del girone d’andata, il che sarebbe valsa la "sufficienza stiracchiata" alla stagione in corso del Girona. E così è stato: è finita 1-0 contro l'Osasuna, risultato griffato dalla rete di Vanat nel primo tempo. L'espulsione di Kourouma per condotta antisportiva ha fatto tremare un po' i rojiblancos nei minuti di recupero finali ma hanno saputo resistere agli assalti della ciurma di Alessio Lisci.
Così il Girona si è catapultato direttamente al 12esimo posto in classifica nello scontro diretto con l’Osasuna, oasi nel deserto di questa stagione. Continua la striscia di risultati negativi della squadra di Lisci, spesso e volentieri sconfitta lontano da casa.
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti
2. Real Madrid 45
3. Villarreal 41
4. Atlético Madrid 38
5. Espanyol 33
6. Betis Siviglia 29
7. Celta Vigo 26
8. Athletic Bilbao 24
9. Elche 22
10. Real Sociedad 21
11. Getafe 21
12. Girona 21
13. Siviglia 20
14. Osasuna 19
15. Vallecano 19
16. Alaves 19
17. Maiorca 18
18. Valencia 16
19. Levante 13
20. Oviedo 13