LaLiga, colpaccio di Michel: 1-0 all'Osasuna, balzo in classifica. Lisci male in trasferta

Michel ha raggiunto davvero i 21 punti alla fine del girone d’andata, il che sarebbe valsa la "sufficienza stiracchiata" alla stagione in corso del Girona. E così è stato: è finita 1-0 contro l'Osasuna, risultato griffato dalla rete di Vanat nel primo tempo. L'espulsione di Kourouma per condotta antisportiva ha fatto tremare un po' i rojiblancos nei minuti di recupero finali ma hanno saputo resistere agli assalti della ciurma di Alessio Lisci.

Così il Girona si è catapultato direttamente al 12esimo posto in classifica nello scontro diretto con l’Osasuna, oasi nel deserto di questa stagione. Continua la striscia di risultati negativi della squadra di Lisci, spesso e volentieri sconfitta lontano da casa.

La classifica aggiornata

1. Barcellona 49 punti

2. Real Madrid 45

3. Villarreal 41

4. Atlético Madrid 38

5. Espanyol 33

6. Betis Siviglia 29

7. Celta Vigo 26

8. Athletic Bilbao 24

9. Elche 22

10. Real Sociedad 21

11. Getafe 21

12. Girona 21

13. Siviglia 20

14. Osasuna 19

15. Vallecano 19

16. Alaves 19

17. Maiorca 18

18. Valencia 16

19. Levante 13

20. Oviedo 13