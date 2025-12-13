Premier League, il Fulham di Chukwueze si stacca dalla zona rossa: 3-2 al Burnley
Il Fulham supera il Burnley per 3-2 in una gara rocambolesca e dopo essere stato ripreso per tre volte dai rivali: alla fine la gara è decisa da una rete nel finale di Sonne per la squadra di Marco Silva, dove milita l'ex Milan Samu Chukwueze.
Un successo che porta il Fulham in zone più tranquille della classifica, a quota 20 punti, lasciando invece il Burnley al penultimo posto in Premier League. Vediamo di seguito i risultati delle gare giocate fino a qui in Premier League con la classifica aggiornata.
Il risultato
Burnley-Fulham 2-3
9' Rowe (F), 21' Ugochukwu (B), 31' Bassey (F), 58' Wilson (F), 86' Sonne (B)
Il programma della 16^ giornata in Premier League.
Chelsea - Everton 2-0
Liverpool - Brighton 2-0
Burnley - Fulham 2-3
Arsenal - Wolves
Crystal Palace - Manchester City
Nottingham - Tottenham
Sunderland - Newcastle
West Ham - Aston Villa
Brentford - Leeds
Manchester Utd - Bournemouth
Classifica
1. Arsenal 33
2. Manchester City 31
3. Aston Villa 30
4. Chelsea 28*
5. Crystal Palace 26
6. Liverpool 26*
7. Manchester United 25
8. Everton 24*
9. Brighton 23*
10. Sunderland 23
11. Tottenham 22
12. Newcastle 22
13. Fulham 20*
14. Bournemouth 20
15. Brentford 19
16. Leeds 15
17. Nottingham 15
18. West Ham 13
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2*
*Una gara giocata in più