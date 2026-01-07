Un italiano in Francia: il Burnley richiama Koleosho dall'Espanyol per girarlo al Paris FC
L'attaccante italiano Luca Koleosho non proseguirà l'esperienza nella Liga spagnola all'Espanyol. Secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra infatti, il giocatore classe 2004 sarà richiamato prima del previsto dal prestito in terra iberica in questo mercato invernale. Il Burnley infatti, club inglese proprietario del suo cartellino, avrebbe intenzione di girarlo in prestito al Paris FC.
Koleosho ha giocato da titolare solo una volta, nella Copa del Ray, per l'Espanyol in questa stagione. In totale per lui appena 5 apparizioni fra campionato e Copa del Rey. Cresciuto proprio nell'Espanyol, era stato acquistato nell'estate del 2023 dal Burnley, che lo ha girato in prestito al club che lo ha svezzato la scorsa estate per fargli avere maggior continuità in campo.
Obiettivo che il giocatore dell'Under 21 azzurra cercherà di raggiungere nella Ligue 1.
