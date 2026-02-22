Griezmann supera Benzema e diventa il francese con più presenze nei Top 5 campionati

Certe partite vanno oltre il risultato e si trasformano in tappe di carriera. Contro l’Espanyol , nel successo per 4-2, Antoine Griezmann ha scritto una nuova pagina del calcio francese ed europeo con la maglia dell’Atlético Madrid. Scendendo in campo al Metropolitano, il 34enne di Mâcon ha collezionato la 552ª presenza in uno dei cinque grandi campionati europei del XXI secolo.

L'ex Barcellona diventa così il giocatore di movimento francese con più apparizioni e superando Karim Benzema, fermo a quota 551. Un traguardo dal forte valore simbolico, raggiunto in un momento delicato della stagione, con l’Atlético impegnato nella corsa alle zone nobili della LaLiga. Lontano dall’idea di una semplice presenza celebrativa, Griezmann continua a essere un perno del sistema di Diego Simeone, incidendo con intelligenza tattica, qualità tecnica e leadership. La sua longevità ai massimi livelli racconta di una carriera costruita su adattamento e continuità.

Mentre l’Atlético guarda avanti con ambizioni europee, Griezmann può godersi un primato che lo colloca definitivamente tra i grandi del calcio francese moderno, con la sensazione che il suo capitolo spagnolo non sia ancora arrivato all’ultima pagina.