Atletico Madrid, Alemany: "Nessun problema con il Barcellona dopo il caso Alvarez"

La corsa alla Liga si preannuncia particolarmente combattuta e Mateu Alemany, responsabile del calcio maschile dell'Atletico Madrid, è convinto che per conquistare il titolo servirà mantenere un ritmo impressionante fino al termine della stagione. Intervenuto ai microfoni di Movistar Plus+ prima della sfida contro il Barcellona al Metropolitano (terminata 2-1 per i blaugrana), il dirigente ha analizzato le difficoltà del campionato spagnolo. "Il ritmo del campionato fa paura. Se continueremo con questa velocità, per vincere il titolo serviranno 97 o 98 punti. Una vera follia. In questo scenario bisogna conquistare tre punti con continuità. Chi vuole lottare per il titolo non ha alternative", ha dichiarato Alemany.

Alemany esalta Julian Alvarez: "È nella sua versione migliore"

Uno dei temi principali dell'intervista è stato il momento di Julian Alvarez, protagonista durante l'estate di numerose indiscrezioni di mercato che avevano coinvolto proprio il Barcellona. Alemany ha ribadito la piena fiducia dell'Atletico nel centravanti argentino, sottolineandone la crescita nelle ultime settimane. "Julian sta mostrando un livello molto alto ormai da diverse settimane. Il suo rendimento attuale è ottimale. Abbiamo a disposizione la sua versione migliore, quella capace di fare la differenza negli ultimi metri", ha spiegato. Il dirigente ha infine affrontato il tema dei rapporti istituzionali tra Atletico Madrid e Barcellona, dopo le tensioni emerse durante il mercato estivo proprio per Julian Alvarez. "I rapporti tra le due società sono corretti. Abbiamo partecipato al tradizionale pranzo ufficiale tra le dirigenze in maniera tranquilla e senza alcun problema", ha assicurato.