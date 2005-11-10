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LaLiga, Fermin Lopez ribalta l'Atletico Madrid: 2-1 Barcellona, Flick vola a +3

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 23:07Calcio estero
08.11.2026 23:07Calcio estero
Fonti preferite
Il Barcellona espugna il Metropolitano rimontando l'Atletico Madrid grazie a una doppietta di Fermín López. Blaugrana sempre più primi nella Liga.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Barcellona conquista una vittoria pesantissima nella corsa al titolo della Liga, superando per 2-1 l'Atletico Madrid al Metropolitano. Protagonista assoluto Fermín López, autore della doppietta che permette alla formazione di Hansi Flick di ribaltare lo svantaggio iniziale e consolidare il primato con tre punti di vantaggio. L'Atletico parte fortissimo, impegnando subito Joan Garcia con Julián Álvarez e sfiorando il vantaggio con Pubill, fermato dalla traversa. Dopo un palo colpito da Pedri, i padroni di casa sbloccano il risultato al 10': Álvarez serve Giuliano Simeone, che deposita in rete da pochi passi. Il Barcellona reagisce e trova il pareggio al 45', quando Fermín López approfitta di un'incertezza difensiva e batte Oblak con un preciso sinistro.

Atletico-Barcellona, Fermín firma la rimonta nella ripresa

Nella seconda frazione i blaugrana aumentano la pressione. Lamine Yamal sfiora il gol dalla distanza, mentre Pubill devia sopra la traversa una conclusione di Pedri. Il sorpasso arriva al 66': Yamal confeziona un assist perfetto per Fermín López, che completa la doppietta con una conclusione di prima intenzione. L'Atletico fatica a reagire e il Barcellona gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Per Flick arriva la sesta vittoria esterna consecutiva in avvio di campionato, un traguardo raggiunto soltanto altre due volte nella storia del club. L'Atletico resta invece terzo, a cinque punti dalla vetta.

Il programma completo della 12^ giornata nella Liga spagnola:

Venerdì 6 novembre
Siviglia - Alaves 0-0

Sabato 7 novembre
Malaga - Racing Santander 1-2
Espanyol - Deportivo A Coruña 0-0
Osasuna - Athletic Club 1-1
Valencia - Real Madrid 0-3

Domenica 8 novembre
Elche - Betis 0-2
Real Sociedad - Rayo Vallecano 1-0
Celta Vigo - Levante 0-0
Villarreal - Getafe 2-0
Atletico Madrid - Barcellona 1-2

CLASSIFICA

Barcellona 33 punti (12 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (12)
Betis 26 (12)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (11)
Deportivo a Coruña 15 (12)
Villarreal 15 (12)
Racing Santander 14 (12)
Alaves 13 (12)
Celta Vigo 13 (12)
Espanyol 12 (12)
Rayo Vallecano 12 (11)
Getafe 12 (12)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (12)
Levante 11 (12)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)

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