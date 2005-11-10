Ligue 1, il Marsiglia espugna Lens nel finale: Gouiri e Abdallah firmano il 2-1
Alessandra Stefanelli
L'Olympique Marsiglia conquista una preziosa vittoria in trasferta, superando per 2-1 il Lens allo Stade Bollaert-Delelis. Decisiva una rete nel finale di Keyliane Abdallah, che regala agli ospiti il terzo successo esterno consecutivo in Ligue 1, un risultato che mancava dal gennaio 2025. La partita si sblocca dopo appena 90 secondi: un retropassaggio sbagliato di Gradit permette ad Amine Gouiri di anticipare Baidoo e depositare il pallone nella porta sguarnita. Il Lens, reduce dalla pesantissima sconfitta per 9-1 contro il Como in Champions League, reagisce e trova il pareggio a metà primo tempo con Florian Thauvin, a segno di testa contro la sua ex squadra su assist di Sotoca. Prima dell'intervallo Gouiri colpisce la traversa, mentre De Lange salva il Marsiglia con un intervento decisivo su Titraoui.
Lens-Marsiglia, Abdallah decide la sfida nel finale
Nella ripresa il Lens prova a completare la rimonta, ma trova ancora la risposta di De Lange. Il Marsiglia fatica a rendersi pericoloso fino agli ultimi minuti, quando il subentrato Abdallah trova il gol vittoria con una conclusione deviata dall'interno dell'area. Per il Marsiglia arriva così la quinta vittoria consecutiva in campionato. Continua invece il momento difficile del Lens di Yannick Cahuzac, alla seconda sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League.
La situazione nella Ligue 1 francese
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC 0-1
Paris Saint-Germain - Troyes 1-0
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla 1-2
Angers - Nizza 0-2
Brest - Lione 1-0
Le Havre - Lorient 0-1
Le Mans - Monaco 1-1
Lens - Marsiglia 1-2
CLASSIFICA
PSG 23 punti
(10 partite giocate)
Lilla 21 (10)
Paris FC 20 (10)
Marsiglia 18 (10)
Lione 17 (10)
Nizza 17 (10)
Rennes 16 (10)
Monaco 16 (10)
Brest 15 (10)
Lorient 15 (10)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (10)
Troyes 8 (10)
Le Mans 8 (10)
Le Havre 2 (10)