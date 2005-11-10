Monaco, esultanza shock di Coulibaly: rischio squalifica, c'è un precedente

Un'esultanza destinata a far discutere in Ligue 1. Durante la sfida tra Le Mans e Monaco, valida per la decima giornata del campionato francese, Mamadou Coulibaly si è reso protagonista di un gesto controverso dopo aver portato in vantaggio la formazione monegasca nel primo tempo. Il centrocampista classe 2004, che indossa la maglia numero 28 dell'ASM, ha festeggiato la rete passandosi un dito sotto la gola, mimando il gesto del taglio della stessa. Un'esultanza che ha immediatamente richiamato alla memoria un episodio analogo, già finito al centro delle polemiche nel calcio francese.

Il precedente di Brunner: rischia due giornate di squalifica

Come sottolineato da L'Équipe, il gesto di Coulibaly ricorda quello compiuto da Paris Brunner durante una partita contro lo Strasburgo. In quell'occasione, l'attaccante era stato punito dalla commissione disciplinare della Ligue de Football Professionnel (LFP) con due giornate di squalifica per la propria esultanza. Un precedente che potrebbe pesare anche sulla posizione del calciatore del Monaco, qualora gli organi disciplinari decidessero di adottare lo stesso criterio di valutazione. Al momento non è stata comunicata alcuna sanzione nei confronti di Coulibaly, ma il gesto potrebbe essere esaminato dalla commissione competente. Il numero 28 monegasco rischia dunque di pagare a caro prezzo un'esultanza controversa, soprattutto alla luce della recente decisione presa nel caso Brunner. Resta da capire se la LFP considererà i due episodi equivalenti e applicherà una sanzione analoga.

Per la cronaca, la sfida è poi terminata 1-1 con pareggio del Le Mans in extremis.