Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: Simeone punta su Alvarez, Flick su Yamal

Tutto pronto al Metropolitano per la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, in programma questa sera alle ore 21. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, con Diego Simeone e Hansi Flick che hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. I padroni di casa si schierano con il 4-4-2, affidandosi alla coppia offensiva composta da Lee e Julian Alvarez.

A centrocampo spazio a Simeone, Koke, Barrios e Baena, mentre davanti a Oblak agiranno Llorente, Pubill, Hancko e Grimaldo. Il Barcellona risponde con il 4-3-3. Flick sceglie il tridente formato da Gordon, Raphinha e Lamine Yamal, con Fermín, Bernal e Pedri a centrocampo. In difesa, davanti a Garcia, ci saranno Cancelo, Martin, Cubarsí e Farinas.

Atletico Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Lee, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Barcellona (4-3-3): Garcia; Cancelo, Martin, Cubarsí, Farinas; Fermín, Bernal, Pedri; Gordon, Raphinha, Lamine Yamal. Allenatore: Hansi Flick.