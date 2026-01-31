Ligue 1, il Monaco dà spettacolo dopo lo 0-0 contro la Juve: Rennes sconfitto 4-0
Serata da incorniciare per il Monaco, reduce dalla qualificazione ai playoff di Champions arrivata grazie allo 0-0 contro la Juventus. Monegaschi capaci di battere il Rennes con un netto 4-0: partita sbloccata poco dopo la mezzora da Ansu Fati, poi nella ripresa punteggio arrotondato grazie ai gol di Akliouche, Coulibaly e Idumbo. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Lens - Le Havre 1-0
Sabato 31 gennaio
Paris Fc - Marsiglia 2-2
Lorient - Nantes 2-1
Monaco - Rennes 4-0
Domenica 1 febbraio
Lione - Lille ore 15:00
Tolosa - Auxerre ore 17:15
Nizza - Brest ore 17:15
Angers - Metz ore 17:15
Strasburgo - PSG ore 20:45
Questa la classifica
1. Lens – 46 punti (20 partite giocate)
2. PSG – 45 punti (19)
3. Olympique Marsiglia – 39 punti (20)
4. Lione – 36 punti (19)
5. Lilla – 32 punti (19)
6. Rennes – 31 punti (20)
7. Racing Strasburgo – 30 punti (19)
8. Tolosa – 29 punti (19)
9. Lorient – 28 punti (20)
10. Monaco – 27 punti (20)
11. Angers – 23 punti (19)
12. Brest – 22 punti (19)
13. Nizza – 21 punti (19)
14. Paris – 21 punti (20)
15. Le Havre – 20 punti (20)
16. Nantes – 14 punti (20)
17. Auxerre – 12 punti (19)
18. Metz – 12 punti (19)
