Liga Portugal, colpo esterni di Estoril e Arouca. Alverca ed Estrela chiudono sul pari
Dopo l'antipasto di ieri, con l'1-0 del Guimaraes ai danni del Moreirense, oggi sono andate in scena altre 3 partite valide per la 20^ giornata della Liga Portugal. Successi esterni per Estoril e Arouca, rispettivamente contro Santa Clara e Rio Ave. Finisce 1-1, invece, tra Alverca ed Estrela. Di seguito il programma completo del turno e a classifica aggiornata:
Il programma completo
Venerdì 30 gennaio
Guimaraes-Moreirense 1-0
Sabato 31 gennaio
Santa Clara-Estoril 2-4
Rio Ave-Arouca 0-3
Alverca-Estrela 1-1
Domenica 1 febbraio
Gil Vicente-Famalicao 16.30
Sporting-Nacional 19.00
Tondela-Benfica 21.30
Lunedì 2 febbraio
AFS-Braga 19.45
Casa Pia-Porto 21.45
La classifica aggiornata
1. Porto 55 (19 partite giocate)
2. Sporting 48 (19)
3. Benfica 45 (19)
4. Braga 33 (19)
5. Gil Vicente 31 (19)
6. Moreirense 30 (20)
7. Famalicao 29 (19)
8. Estoril 29 (20)
9. Guimaraes 28 (20)
10. Alverca 24 (20)
11. Nacional 20 (19)
12. Estrela 20 (20)
13. Rio Ave 20 (20)
14. Arouca 20 (20)
15. Santa Clara 17 (20)
16. Casa Pia 15 (19)
17. Tondela 12 (19)
18. AFS 5 (19)
