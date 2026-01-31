LaLiga, il Barcellona vince e allunga sul Real: battuto l'Elche in trasferta per 1-3

Serata importante nella corsa al titolo spagnolo. In campo il Barcellona che, nel match esterno sul campo dell'Elche, vince con il punteggio di 1-3. Tris aperto da Lamine Yamal dopo soli 6 minuti e completato poi dai sigilli con firma di Ferran Torres e Rashford. Di Rodriguez il momentaneo 1-1, poco prima della mezzora. Blaugrana ora a +4 sul Real Madrid. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 22ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Espanyol - Alaves 1-2

Sabato 31 gennaio

Real Oviedo - Girona 1-0

Osasuna - Villarreal 2-2

Levante - Atletico Madrid 0-0

Elche - Barcellona 1-3

Domenica 1 febbraio

Real Madrid - Rayo Vallecano ore 14:00

Real Betis - Valencia ore 16:15

Getafe - Celta Vigo ore 18:30

Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00

Lunedì 2 febbraio

Maiorca - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica

1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)

2. Real Madrid – 51 punti (21)

3. Atlético Madrid – 45 punti (22)

4. Villarreal – 42 punti (21)

5. Espanyol – 34 punti (22)

6. Betis – 32 punti (21)

7. Celta Vigo – 32 punti (21)

8. Real Sociedad – 27 punti (21)

9. Osasuna – 26 punti (22)

10. Alavés – 23 punti (22)

11. Girona – 25 punti (22)

12. Elche – 24 punti (22)

13. Siviglia – 24 punti (21)

14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)

15. Valencia – 23 punti (21)

16. Rayo Vallecano – 22 punti (21)

17. Getafe – 22 punti (21)

18. Maiorca – 21 punti (21)

19. Levante – 18 punti (21)

20. Real Oviedo – 16 punti (22)