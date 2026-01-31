Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
LaLiga, il Barcellona vince e allunga sul Real: battuto l'Elche in trasferta per 1-3

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
ieri alle 23:03Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Serata importante nella corsa al titolo spagnolo. In campo il Barcellona che, nel match esterno sul campo dell'Elche, vince con il punteggio di 1-3. Tris aperto da Lamine Yamal dopo soli 6 minuti e completato poi dai sigilli con firma di Ferran Torres e Rashford. Di Rodriguez il momentaneo 1-1, poco prima della mezzora. Blaugrana ora a +4 sul Real Madrid. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 22ª giornata

Venerdì 30 gennaio
Espanyol - Alaves 1-2

Sabato 31 gennaio
Real Oviedo - Girona 1-0
Osasuna - Villarreal 2-2
Levante - Atletico Madrid 0-0
Elche - Barcellona 1-3

Domenica 1 febbraio
Real Madrid - Rayo Vallecano ore 14:00
Real Betis - Valencia ore 16:15
Getafe - Celta Vigo ore 18:30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00

Lunedì 2 febbraio
Maiorca - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica
1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)
2. Real Madrid – 51 punti (21)
3. Atlético Madrid – 45 punti (22)
4. Villarreal – 42 punti (21)
5. Espanyol – 34 punti (22)
6. Betis – 32 punti (21)
7. Celta Vigo – 32 punti (21)
8. Real Sociedad – 27 punti (21)
9. Osasuna – 26 punti (22)
10. Alavés – 23 punti (22)
11. Girona – 25 punti (22)
12. Elche – 24 punti (22)
13. Siviglia – 24 punti (21)
14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)
15. Valencia – 23 punti (21)
16. Rayo Vallecano – 22 punti (21)
17. Getafe – 22 punti (21)
18. Maiorca – 21 punti (21)
19. Levante – 18 punti (21)
20. Real Oviedo – 16 punti (22)

