Avvistato con arco e frecce: sei auto della polizia inseguono Dedic del Newcastle

Il terzino del Newcastle e della nazionale bosniaca, Amar Dedic, protagonista fuori dal campo per un fatto decisamente singolare. La stampa inglese infatti racconta di un intervento da parte della polizia nella campagna del Northumberland dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato in possesso di arco e frecce.

La polizia ferma Dedic: la ricostruzione dell'accaduto

L'operazione ha visto l'impiego di diverse pattuglie - si parla di sei auto della polizia - e unità armate di pronto intervento, che si sono messe all'inseguimento e hanno fermato l'automobile del calciatore a circa undici chilometri di distanza, nel quartiere residenziale di Darras Hall. Durante il controllo l'autovettura è stata perquisita e l'attrezzatura è stata sottoposta a sequestro da parte degli agenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Sul luogo dell'inseguimento sono intervenuti a supporto anche il compagno di squadra Mark Gillespie e l'ex difensore Paul Dummett, che stavano transitando nella zona e hanno riconosciuto il giocatore. Gli accertamenti e le dichiarazioni del ventiquattrenne hanno permesso alla polizia di stabilire che l'attività svolta nei pressi della Military Road aveva finalità puramente ricreative, escludendo situazioni di pericolo immediato per la pubblica incolumità. Le forze dell'ordine hanno confermato l'apertura di un'indagine formale per completare le verifiche necessarie sulla vicenda, mentre la società britannica non ha previsto l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti del proprio tesserato.