Besiktas ribaltato dal Celtic, Italiano: "Buttato via 3 punti, dietro concediamo troppo"

Il Besiktas crolla in Scozia: passa il Celtic 3-2 in una gara rocambolesca nella quale gli uomini di Vincenzo Italiano erano passati in vantaggio per primi, per poi farsi rimontare, riprenderla in mano per poi incassare la beffa a tempo quasi scaduto. L'allenatore ex Fiorentina e Spezia ha espresso tutto il proprio dispiacere dopo la partita.

Le parole di Vincenzo Italiano

Queste le parole del tecnico: “Sono estremamente deluso stasera. Dobbiamo trovare una soluzione per la nostra difesa. Ultimamente abbiamo concesso troppe possibilità e commesso troppi errori. Abbiamo buttato via tre punti che erano alla nostra portata. Dobbiamo essere determinati e concentrati come una volta. Abbiamo giocato davvero bene, ma avremmo solo dovuto stare più attenti perché abbiamo davvero buttato via 3 punti", ha detto.

La classifica in Europa League

1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10

2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9

3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8

4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8

5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7

6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3

7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7

8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3

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9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1

10. Levski 7 - (4) differenza reti 1

11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0

12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1

13. Lione 7 - (4) differenza reti -1

14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3

15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3

16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1

17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1

18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1

19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2

20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5

21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3

22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0

23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0

24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3

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25. Celje 4 - (4) differenza reti -4

26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5

27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2

28. Milan 3 - (4) differenza reti -3

29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3

30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -4

31. Marsiglia 3 - (4) differenza reti -4

32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5

33. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7

34. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8

35. Lech 1 - (4) differenza reti -10

36. Ararat Armenia 0 - (4) differenza reti -10