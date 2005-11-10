Cambio di panchina in Premier? Le Bris a rischio dopo l'ennesimo ko del Sunderland

Il Sunderland ha subito un'altra pesante sconfitta casalinga, per 2-0 contro la Dinamo Zagabria nel match di Europa League giocato allo Stadium of Light. Un inizio di stagione tremendo per il Sunderland, attualmente ultimo in Premier League dopo 9 giornate con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). E in Inghilterra si parla di cambio di panchina in vista.

L'ennesimo ko con la Dinamo Zagabria in Europa League

La formazione guidata da Regis Le Bris si è trovata in svantaggio di due gol già nel corso del primo tempo, dopo che le disattenzioni difensive hanno favorito prima la rete di Luka Stojkovic sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi il raddoppio firmato da Dion Beljo su assist dello stesso centrocampista croato. La reazione dei padroni di casa si è vista soltanto con due legni colpiti da Thomas Meunier e Kevin Danso, oltre ai salvataggi sulla linea dei difensori ospiti su conclusioni di Malick Fofana e Trai Hume.

Per il Sunderland si tratta di un risultato negativo che allunga la striscia di un solo successo nelle ultime sei gare disputate tra campionato e coppe, confermando le difficoltà attuali della squadra sia sul piano dei risultati sia in classifica generale.