Dopo Kane, il Bayern vuole blindare Olise. Il CEO Dreesen: "Ne parleremo"

Nella giornata di ieri è finita la telenovela che riguarda il rinnovo di Harry Kane. Telenovela solo nei tempi, in realtà, visto che i diretti interessati non hanno mai messo in dubbio la reciproca volontà di continuare assieme anche oltre la precedente scadenza, spiegando che si trattava di un contratto importante e, per questo, da discutere con calma.

Le parole del CEO del Bayern sul rinnovo di Olise

Il Bayern Monaco però non si ferma a Kane e ora pensa ad un'altra stella che sta brillando sempre di più e che necessita di un adeguamento di stipendio al rialzo: Michael Olise. Il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha parlato così del nuovo contratto da proporre ad Olise dopo quello concordato con Kane: "È una cosa di cui Max (Eberl, il direttore sportivo, n.d.r.) e io siamo responsabili insieme. Il suo contratto dura fino al 2029, e ci siederemo al tavolo per discutere le cose al momento opportuno".

Le parole di Kane dopo il rinnovo

Intanto, come detto, Harry Kane ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2029. Dopo la firma, il campione inglese ha dichiarato: "Mi sento davvero a casa al Bayern. Amo il club, i tifosi e la città di Monaco. Abbiamo una squadra fantastica e un allenatore fantastico come Vincent Kompany. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club", ha dichiarato Kane dopo il rinnovo. "La mia famiglia è molto felice qui, volevo restare. Ora guardo al futuro e voglio vincere molti altri titoli".