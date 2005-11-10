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Uragano Como sul Lens, il ds: "Nessuno si dimette, ma la viviamo male: non siamo da Champions"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 09:41Calcio estero
06.11.2026 09:41Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In Italia ci stiamo concentrando sulla bellezza del Como di Cesc Fabregas, che nella sua prima volta in Champions League e dopo appena tre partite ha già fatto aggiornare diversi record della competizione. Dall'altro lato però c'è una squadra, il Lens, che ha a che fare con i segni della devastazione derivanti dall'umiliante 9-1 incassato l'altra sera.

Le parole del ds Leca sull'1-9 con il Como

Il direttore sportivo del Lens, Jean-Louis Leca, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe nella quale non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione, confermando però che né lui, né il tecnico Cahuzac stanno pensando alle dimissioni.

Queste le sue parole: "Non mentiamo a noi stessi: non siamo al livello della Champions League. È così ma non significa che questo 9-1 sia normale. Non è normale. La Champions League tende creare tensione nell'ambiente. È un po' come se rompesse il nostro flusso positivo in campionato", spiega il dirigente.

Questa pesante sconfitta pesa anche sul bilancio di Yannick Cahuzak, nominato alla guida di Lens dopo l'espulsione di Dino Toppmöller, ma il suo futuro non è messo in discussione, assicura Jean-Louis Leca. "Nessuno pensa di andarsene. Né lui, né noi", ha deciso il direttore sportivo. "Se ci avesse proposto le sue dimissioni? Le avremmo rifiutate. Bisogna confrontare ciò che è paragonabile: durante la stagione di Champions League del 2023-2024, avevamo comprato per 66 milioni di euro e avevamo un budget salariale superiore di 15 milioni di euro rispetto a quella della stagione in corso. Dopo, capisco che le persone si interrogano su questo 9-1. Lo viviamo male, anche noi. Fa parte del lavoro prendere colpi come questo".

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