Rashford su Yamal: "Il più vicino a Messi, se vincerà 7 Palloni d'Oro non mi sorprenderà"

Cosa sarà capace di fare Lamine Yamal nella sua carriera? Il fuoriclasse spagnolo incanta di settimana in settimana, pur dividendo la critica fra chi ne esalta le gesta nelle serate migliori e chi, invece, sottolinea alcuni cali di rendimento per gli altissimi standard cui sta abituando. Chi su Yamal invece non sembra avere alcun dubbio è il suo ex compagno di squadra, Marcus Rashford.

Rashford incorona Yamal: "Il più vicino a Messi"

Tornato al Manchester United dopo il termine del prestito dal Barcellona, Rashford ha esaltato le qualità di Yamal nel corso di in un incontro con i tifosi del Manchester United all'Ambassadors' Lounge d'Old Trafford prima della partita contro la Roma e trapelate sui social network. Queste le sue parole: "Prima di lasciare il Barça, ho detto a Lamine Yamal che avevo giocato con alcuni giocatori di grande talento, ma che lui è al di sopra di tutti loro".

E ha aggiunto: "Non ho mai visto un giocatore di quell'età con tanto talento come lui, è il più vicino che qualcuno possa essere al livello di Messi nel corso degli anni. Credo molto nel talento di questo ragazzo, se vincerà sette Palloni d'Oro non mi sorprenderà. È arrivato secondo, terzo e ottavo. E a che età, 19 anni?".

Al contempo, Rashford ha specificato su Messi: "È un giocatore incredibile. Probabilmente non vedremo mai un altro giocatore nella nostra vita in termini di un genio completo come Leo. Ma Kane ha meritato il Pallone d'Oro quest'anno: ha segnato una quantità folle di gol quest'anno e una quantità folle di assist. Gli ho mandato un messaggio l'altro giorno e gli ho detto che se lo meritava".

Ha spiegato che, dopo il suo periodo all'Aston Villa, "mi sono reso conto di una cosa... non potevo continuare a giocare contro lo United ogni stagione. Se lo United non è un'opzione, ho detto al mio agente di portarmi all'estero, non portarmi in un altro club della Premier League". Ecco perché è tornato allo United dopo il suo prestito al Barça.