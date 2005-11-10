Caso Balogun, la FIFA prepara la difesa davanti al Consiglio: si valuta una modifica superflua

Folarin Balogun torna al centro dell'attenzione. La FIFA dovrà infatti difendere davanti al proprio Consiglio la decisione che ha permesso all'attaccante degli Stati Uniti di scendere in campo negli ottavi del Mondiale 2026 contro il Belgio, nonostante l'espulsione ricevuta nella sfida precedente contro la Bosnia

Secondo quanto filtra dall'organismo mondiale, la FIFA sosterrà che il regolamento disciplinare non fosse abbastanza chiaro per risolvere il caso e che la decisione presa dalla Commissione Disciplinare fosse quindi giustificata. La polemica era esplosa dopo l'intervento pubblico di Donald Trump, che aveva telefonato al presidente FIFA Gianni Infantino per contestare il cartellino rosso ricevuto da Balogun. "Non è stato fallo. Ho chiamato Infantino perché i due giocatori si sono semplicemente scontrati", aveva dichiarato il presidente statunitense, chiedendo di fatto una revisione dell'episodio.

La Commissione Disciplinare, il 6 luglio, aveva precisato di non aver cancellato l'espulsione del giocatore, ma di aver sospeso per un anno l'applicazione della squalifica, imponendo inoltre una multa da 40 mila dollari. Una scelta che aveva consentito a Balogun di disputare la sfida contro il Belgio, terminata però con l'eliminazione degli Stati Uniti dopo il pesante 4-1. La decisione aveva sollevato dubbi da parte del Belgio, della UEFA e di alcuni rappresentanti del Parlamento Europeo, considerando che il regolamento FIFA prevede normalmente una giornata di sospensione automatica in caso di cartellino rosso.

Ora la FIFA potrebbe modificare l'articolo 27 del proprio Codice Disciplinare, introducendo un principio che impedisca di revocare sospensioni automatiche di una partita. Una modifica che, pur non citando direttamente il caso Balogun, viene interpretata come una risposta indiretta alla controversia. Il paradosso evidenziato da alcuni osservatori è che la nuova norma andrebbe a ribadire un principio che era già considerato automatico.