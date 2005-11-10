PSG, rischio licenziamento per il giardiniere: non soddisfano le condizioni del terreno di gioco

Jonathan Calderwood, storico responsabile del manto erboso del Paris Saint-Germain, rischia di lasciare il club dopo 13 anni di servizio. Arrivato nel 2013 con l'obiettivo di trasformare il terreno di gioco del Parco dei Principi in uno dei migliori d'Europa, il giardiniere britannico è stato convocato dalla società per un colloquio preliminare che potrebbe portare al licenziamento. Alla base della possibile decisione ci sarebbero le recenti problematiche legate alle condizioni del campo: la prima giornata di Ligue 1 di questa stagione contro il Rennes ha dovuto essere disputata a campi invertiti proprio perché il terreno del Parco dei Principi non era considerato praticabile.

Una situazione che avrebbe fatto scattare il malcontento della dirigenza parigina, già poco soddisfatta dal rendimento del manto erboso nella passata stagione. Il campo del PSG, infatti, ha chiuso il campionato al quarto posto nella classifica delle migliori superfici di gioco della Ligue 1, un risultato ritenuto non all'altezza degli standard richiesti dal club.

Calderwood, considerato uno dei massimi esperti nel settore e più volte premiato per il suo lavoro, aveva contribuito negli anni a rendere il terreno del Parco dei Principi un punto di riferimento. Ora, però, il suo futuro nella capitale francese è in bilico. Il PSG dovrà decidere se proseguire il rapporto con uno dei suoi collaboratori storici o intraprendere una nuova strada per la gestione del proprio campo.