Barcellona, arriva il classe 2006 Patricio Pacifico: è un prestito con diritto di riscatto

Il Barcellona ha annunciato l'arrivo del giovane difensore uruguaiano Patricio Pacifico: "Il FC Barcellona e il Defensor Sporting Club hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Patricio Pacifico con la formula del prestito fino al termine della stagione. L'operazione prevede un'opzione di riscatto a favore del club blaugrana al termine del campionato; il difensore uruguaiano si aggregherà inizialmente al Barça Atlètic per rinforzare il reparto arretrato nella seconda metà della stagione.

Nato a Montevideo l'8 aprile 2006, Pacifico è un difensore mancino estremamente versatile, capace di agire con la stessa efficacia sia come centrale che come terzino. Grazie alla sua imponente stazza fisica (1,87 metri), eccelle nei duelli corpo a corpo e si distingue per una notevole pulizia tecnica in fase di impostazione, dote che gli permette di far uscire il pallone dalla difesa con grande sicurezza.

Nonostante la giovane età, il nuovo acquisto blaugrana vanta già una solida esperienza internazionale, essendo un punto fermo della Nazionale uruguaiana Under 20. Con 37 presenze nel massimo campionato uruguaiano e diverse apparizioni in Copa Libertadores Under 20, Pacifico ha già superato le visite mediche e visitato le strutture della Ciutat Esportiva Joan Gamper, pronto a mettersi a disposizione di mister Albert Sánchez nei prossimi giorni".