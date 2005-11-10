PSV-Bruges, le formazioni ufficiali: Tresoldi sfida Perisic e van Bommel jr., c'è Sommer

Tutto pronto al Philips Stadion per la sfida di Champions League tra PSV e Bruges. I padroni di casa si affidano al consueto 4-3-3 con Kovar tra i pali, Dest e Kostic sugli esterni della linea difensiva e la coppia centrale formata da Geertruida e Obispo. In mezzo al campo spazio a Sano, Mijnans e Mauro Junior, mentre il tridente offensivo sarà composto da Perisic, Til e van Bommel.

Il Bruges risponde con lo stesso sistema di gioco. Sommer difenderà la porta dei belgi, protetto da Sabbe, Spileers, Mechele e Seys. A centrocampo il punto di riferimento sarà Vanaken, affiancato da Vetlesen e Potts, mentre davanti toccherà a Forbs, Tresoldi e Virgili provare a mettere in difficoltà la difesa olandese.

PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Mauro Junior; Perisic, Til, van Bommel.

Bruges (4-3-3): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Virgili.