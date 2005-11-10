Borussia Dortmund-Betis, le formazioni ufficiali: occhi puntati su Bellingham e Antony

Sfida importante tra Borussia Dortmund e Real Betis, che si affronteranno tra poco nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di casa scende in campo con un 3-4-1-2: Kobel in porta, difesa composta da Bensebaini, Anton e Schlotterbeck. Sulle fasce agiranno Ryerson e Svensson, con Veerman e Nmecha al centro del campo. Sulla trequarti spazio a Bellingham, alle spalle della coppia offensiva formata da Guirassy e Fabio Silva.

Il Betis risponde con un 4-3-3. Valles difenderà i pali, davanti a lui la linea a quattro con Ortiz, Llorente, Natan e Gomez. In mezzo al campo spazio a Bernal, Deossa e Ceballos, mentre il tridente offensivo sarà composto da Antony, Parrott e Abde.

Borussia Dortmund (3-4-1-2): Kobel; Bensebaini, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham; Guirassy, Fabio Silva.

Real Betis (4-3-3): Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Gomez; Bernal, Deossa, Ceballos; Antony, Parrott, Abde.