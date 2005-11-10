PSG-Troyes cambia orario: slitta per evitare la sovrapposizione con Auxerre-Paris FC

Cambio di programma per la sfida tra Paris Saint-Germain e Troyes. Il calcio d’inizio della gara del Parco dei Principi, inizialmente previsto alle 20:45 di sabato, è stato posticipato alle 21:05 per evitare una sovrapposizione televisiva con Auxerre-Paris FC.

La decisione è arrivata dopo lo spostamento della partita tra Auxerre e Paris FC, richiesto dalla prefettura dell’Yonne per motivi legati alle manifestazioni previste nella stessa giornata. L’incontro, inizialmente programmato alle 17:00, è stato infatti rinviato alle 19:00, andando a ridosso dell’inizio della sfida tra la capolista della Ligue 1 e la formazione attualmente in zona retrocessione.

Il leggero ritardo permetterà così una migliore gestione della programmazione televisiva senza sovrapporre i due appuntamenti. Il PSG arriva alla sfida forte di dieci vittorie consecutive tra tutte le competizioni, mentre il Troyes ha ritrovato fiducia nell’ultimo turno grazie al successo per 2-0 contro il Le Mans.