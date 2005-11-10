Lipsia-Manchester City, le formazioni ufficiali: Haaland sfida il connazionale Nusa
Michele Pavese
Sfida ad alta intensità tra Lipsia e Manchester City. La squadra tedesca scende in campo con il classico 4-3-3: tra i pali c’è Vandevoordt, con Baku, Orban, Lukeba e Raum a completare il reparto difensivo. A centrocampo spazio a El Aynaoui, Baumgartner e Banzuzi, mentre in avanti il tridente sarà formato da Gruda, Cardoso e Nusa.
Il Manchester City di Enzo Maresca risponde con un 4-2-3-1. In porta c’è Donnarumma, protetto da Nunes, Khusanov, Guehi e O'Reilly. La coppia di centrocampo sarà composta da Anderson e Fernandez, mentre sulla trequarti agiranno Ndiaye, Cherki e Foden alle spalle dell’unica punta Haaland.
Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Baumgartner, Banzuzi; Gruda, Cardoso, Nusa.
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Foden, Haaland.