Barcellona ko con l'Atletico Madrid e furioso con gli arbitri: possibile reclamo ufficiale

La sconfitta contro l’Atletico Madrid ha lasciato cicatrici profonde in casa Barcellona. L’arbitraggio di José Luis Martínez Munuera e il malfunzionamento del sistema semiautomatico del fuorigioco hanno innescato un’ondata di indignazione che ora potrebbe tradursi in un reclamo formale alla RFEF, la Federcalcio spagnola. A scriverlo è Mundo Deportivo.

Già a caldo Hansi Flick aveva espresso perplessità su alcune decisioni, sostenendo che Giuliano Simeone avrebbe dovuto essere ammonito fin dalla prima azione per un intervento su Alejandro Balde, e rimarcando come un successivo fallo nel secondo tempo avrebbe potuto portare a un cartellino rosso diretto.

Il punto di rottura, però, è arrivato al 52’, quando il gol di Pau Cubarsí, che avrebbe fissato il punteggio sul 4-1, è stato annullato dopo oltre sei minuti di verifica. Un’attesa lunghissima, senza spiegazioni a bordo campo, che ha lasciato staff e giocatori increduli. A rendere la situazione ancora più tesa, l’ammissione che il fuorigioco semiautomatico non fosse applicabile in quel frangente.

La spiegazione del Comité Técnico de Árbitros non ha placato gli animi: “Il sistema generava un errore nella modellazione dei giocatori a causa dell’elevata densità in area. Non potendo ricalibrare, il VAR ha tracciato manualmente le linee per arrivare alla decisione”. Una ricostruzione giudicata insufficiente dal Barça, che valuterà il dossier nelle prossime ore. La sensazione è che la protesta ufficiale sia solo una formalità: la frattura, ormai, è evidente.