Simeone prende in giro Yamal durante Atletico Madrid-Barcellona: il Cholo fa discutere

Non è passata inosservata la serata perfetta dell’Atletico Madrid contro il Barcellona nella semifinale d’andata di Coppa del Re, chiusa con un netto 4-0. Oltre al risultato, però, a catalizzare l’attenzione dei media spagnoli è stato un episodio che ha coinvolto direttamente Diego Simeone.

Dopo il terzo gol firmato da Ademola Lookman, le telecamere hanno immortalato il tecnico argentino mentre, dalla linea laterale, si rivolgeva in modo provocatorio a Lamine Yamal. Simeone ha alzato tre dita, gesto interpretato come un richiamo plateale al punteggio maturato in quel momento.

Un’immagine che ha fatto rapidamente il giro dei social e dei quotidiani iberici, dividendo l’opinione pubblica tra chi parla di semplice agonismo e chi invece legge l’episodio come una provocazione evitabile. In ogni caso, il gesto ha aggiunto ulteriore pepe a una sfida già segnata da un risultato pesantissimo, lasciando strascichi che promettono di far discutere anche in vista del ritorno.