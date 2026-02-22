Barcellona-Levante, le formazioni ufficiali: c'è Cancelo, Flick lancia il tridente-tipo

Il Barcellona torna in campo al Camp Nou domenica alle 16:15 per la venticinquesima giornata di Liga, ospitando il Levante. I blaugrana cercano continuità e si affidano al consueto 4-3-3, con Joan Garcia tra i pali. Davanti a lui la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín e João Cancelo.

In mezzo al campo spazio a Frenkie de Jong, affiancato da Dani Olmo e Marc Bernal. Davanti, poche sorprese: Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha guideranno l’attacco.

Il Levante risponde con un 4-2-3-1: Mathew Ryan in porta, difesa con Jeremy Toljan, De la Fuente, Matturo e Sanchez. In mediana Rey e Olasagasti, con Romero supportato da Garcia, Tunde e Alvarez.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Cancelo; De Jong, Olmo, Bernal; Yamal, Lewandowski, Raphinha

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturo, Sanchez; Rey, Olasagasti; Garcia, Tunde, Alvarez; Romero