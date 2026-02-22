Premier League, il Liverpool passa al 97'. Cade il Sunderland di Xhaka, Palace ok allo scadere

Tre partite in contemporanea nel pomeriggio di Premier League, gare valide per la 27ma giornata, tutte decise da gol allo scadere dei rispettivi protagonisti. Si parte dal campo del Nottingham Forest, riuscito a tenere a bada il Liverpool campione d'Inghilterra in carica, anche sul primo gol di Mac Allister poi tolto su revisione dell'arbitro e del VAR al monitor per fallo di mano.

Polemiche durate pochi istanti perché sempre il centrocampista argentino in pieno recupero, al 97', ha firmato la rete della vittoria all'ultimo respiro. Per tre punti pesantissimi in ottica classifica, ora i Reds sono a pari punti con Chelsea e Manchester United - che deve ancora giocare - in quarta posizione e in zona Champions.

Il Fulham invece espugna lo Stadium of Light con un tris (3-1) e sorpassa proprio il Sunderland, dopo il pari deludente in Conference League invece il Crystal Palace strappa un successo in extremis di misura, a decidere Guessand al 90' ai danni del Wolverhampton ultimissimo.

Il programma della 27^ giornata

Sabato 21 febbraio

Aston Villa - Leeds 1-1

Brentford - Brighton 0-2

Chelsea - Burnley 1-1

West Ham - Bournemouth 0-0

Manchester City - Newcastle United 2-1

Domenica 22 febbraio

Crystal Palace - Wolverhampton 1-0

Nottingham Forest - Liverpool 0-1

Sunderland - Fulham 1-3

Tottenham - Arsenal ore 17:30

Lunedì 23 febbraio

Everton - Manchester United ore 21:00

La classifica di Premier League

1. Arsenal 58 punti (27 gare)

2. Manchester City 56 (27)

3. Aston Villa 51 (27)

4. Chelsea 45 (27)

5. Manchester United 45 (26)

6. Liverpool 45 (27)

7. Brentford 40 (27)

8. Bournemouth 38 (27)

9. Everton 37 (26)

10. Fulham 37 (27)

11. Newcastle 36 (27)

12. Sunderland 36 (27)

13. Crystal Palace 35 (27)

14. Brighton 34 (27)

15. Leeds 31 (27)

16. Tottenham 29 (26)

17. Nottingham Forest 27 (27)

18. West Ham 25 (27)

19. Burnley 19 (27)

20. Wolves 10 (27)