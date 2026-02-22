LaLiga, tre punti vitali per il Siviglia: colpo al Coliseum e zona retrocessione più lontana
Il gol di Sow vale tre punti vitali per il Siviglia, che fa il colpaccio al Coliseum, in casa del Getafe, sfruttando anche la superiorità numerica. Gli andalusi rischiavano di farsi risucchiare dalla zona retrocessione, ma con questo successo si portano a debita distanza, agganciando proprio il Getafe.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano 1-1
Osasuna - Real Madrid 2-1
Atlético Madrid - Espanyol 4-2
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia 0-1
Barcellona - Levante ore 16:15
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Real Madrid – 60 pt (25 partite giocate)
2. Barcellona – 58 pt (24)
3. Villarreal CF – 48 pt (24)
4. Atlético Madrid – 48 pt (25)
5. Real Betis – 42 pt (25)
6. Espanyol – 35 pt (25)
7. Celta Vigo – 34 pt (24)
8. Athletic Bilbao – 34 pt (25)
9. Osasuna – 33 pt (25)
10. Real Sociedad – 32 pt (25)
11. Getafe CF – 29 pt (25)
12. Girona FC – 29 pt (24)
13. Sevilla FC – 29 pt (25)
14. Rayo Vallecano – 26 pt (24)
15. Deportivo Alavés – 26 pt (24)
16. Valencia CF – 26 pt (24)
17. Elche CF – 25 pt (25)
18. RCD Mallorca – 24 pt (24)
19. Levante UD – 18 pt (24)
20. Real Oviedo – 17 pt (24)