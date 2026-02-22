Tudor al debutto, Kolo Muani dal 1'. Calafiori out: Tottenham-Arsenal, le formazioni ufficiali

È arrivato il momento dell'esordio ufficiale di Igor Tudor sulla panchina degli Spurs, subito al crash test contro la capolista della Premier League. Per questo sono state diramate le formazioni ufficiali di Tottenham-Arsenal, match valido per la 27ma giornata del campionato inglese.

Per quanto riguarda appunto l'ex tecnico della Juventus, per il big match all'Hotspur Stadium delinea il primo undici titolare con Kolo Muani - già allenato in bianconero - al centro del tridente offensivo completato da Xavi Simons e Sarr. Palhinha il regista prescelto, Bissouma e Gallagher ai suoi fianchi, dal 1' l'ex Genoa Dragusin (Romero è squalificato) insieme a Van de Ven, Gray e Spence i laterali a chiudere la retroguardia in difesa di Vicario - grande nome di mercato per Inter e Juventus.

Lato Gunners, invece, Arteta fa all-in su Gyokeres in un sistema a specchio con capitan Saka largo a destra e Trossard - non Madueke o Martinelli - con Zubimendi a dettare i ritmi di gioco a centrocampo, Rice ad alzare il livello ed Eze proiettato a far male alla difesa degli Spurs da attaccante aggiunto. Gabriel Magalhaes e Saliba la coppia di centrali difensivi con Timber da terzino destro e Hincapie lato opposto. Seconda presenza in panchina per l'ex Bologna Calafiori dopo il piccolo stop per infortunio.

Tottenham (4-3-3): Vicario, Gray, Dragusin, Van de Den, Spence, Bissouma, Paulhinha, Sarr, Gallagher, Simons, Muani.

A disposizione: Austin, Richarlison, Tel, Solanke, Souza, Oluesi, Williams-Barnett, Rowswell, Wilson.

Allenatore: Tudor.

Arsenal (4-3-3): Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

A disposizione: Arrizabalaga, Mosquera, Jesus, Odegaard, Martinelli, Norgaard, Madueke, Calafiori, Lewis-Skelly.

Allenatore: Arteta.

Il programma della 27^ giornata

Sabato 21 febbraio

Aston Villa - Leeds 1-1

Brentford - Brighton 0-2

Chelsea - Burnley 1-1

West Ham - Bournemouth 0-0

Manchester City - Newcastle United 2-1

Domenica 22 febbraio

Crystal Palace - Wolverhampton ore 15:00

Nottingham Forest - Liverpool ore 15:00

Sunderland - Fulham ore 15:00

Tottenham - Arsenal ore 17:30

Lunedì 23 febbraio

Everton - Manchester United ore 21:00

Questa la classifica di Premier League

1. Arsenal – 58 pt (27 partite giocate)

2. Manchester City – 56 pt (27)

3. Aston Villa – 51 pt (27)

4. Chelsea – 45 pt (27)

5. Manchester United – 45 pt (26)

6. Liverpool – 42 pt (26)

7. Brentford – 40 pt (27)

8. AFC Bournemouth – 38 pt (27)

9. Everton – 37 pt (26)

10. Newcastle United – 36 pt (27)

11. Sunderland – 36 pt (26)

12. Brighton & Hove Albion – 34 pt (27)

13. Fulham – 34 pt (26)

14. Crystal Palace – 32 pt (26)

15. Leeds United – 31 pt (27)

16. Tottenham Hotspur – 29 pt (26)

17. Nottingham Forest – 27 pt (26)

18. West Ham United – 25 pt (27)

19. Burnley – 19 pt (27)

20. Wolverhampton Wanderers – 10 pt (27)