Un ex calciatore di Liverpool e Manchester United accusato di tentato omicidio in Inghilterra

Una vicenda giudiziaria grave scuote il calcio inglese, coinvolgendo un volto noto dei settori giovanili di Manchester United e Liverpool. Patrick Lacey, 32 anni, è stato formalmente incriminato con l’accusa di tentato omicidio in relazione a una sparatoria avvenuta a fine novembre a Huyton, nei pressi di Liverpool.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’episodio risale a un’aggressione avvenuta all’esterno di un’abitazione, dove un uomo sulla ventina è rimasto gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba. Lacey, che ha militato nelle categorie minori del calcio inglese ed è senza squadra dal 2023, sarebbe uno dei quattro uomini finiti sotto inchiesta dopo una serie di raid condotti dalla Polizia del Merseyside.

Le imputazioni nei suoi confronti vanno oltre il tentato omicidio: l’ex calciatore è accusato anche di associazione a delinquere finalizzata a commettere omicidio, possesso illegale di arma da fuoco con intento di mettere in pericolo la vita altrui e aggressione aggravata. Gli altri tre sospettati arrestati devono rispondere di capi d’accusa collegati alla stessa vicenda.

Tutti e quattro sono già comparsi davanti al giudice, mentre le indagini proseguono. Le autorità hanno definito l’operazione come parte di un’azione coordinata più ampia e hanno invitato eventuali testimoni a collaborare. Un caso che segna un brusco e drammatico distacco tra un passato nel calcio professionistico e una realtà giudiziaria dalle conseguenze potenzialmente pesantissime.