Barcellona, servono rinforzi tra i giovani: in chiusura un talento inglese dal Norwich

Non è stato un pomeriggio qualunque all’Estadi Johan Cruyff, dove Barça Atlètic e Alcoyano hanno chiuso sull’1-1. In tribuna VIP, accanto a Rafa Yuste e Deco, erano presenti diversi giocatori indisponibili, a testimonianza di una stagione complicata sul fronte infermeria per la squadra guidata da Juliano Belletti.

Assenti per infortunio Dani Rodríguez, Joan Anaya e Òscar Gistau, mentre Ibrahim Diarra ha seguito la gara da spettatore, con poche chance di scendere in campo in questa stagione. Restano ancora in attesa di debutto Juwensley Onstein e Patricio Pacífico.

Tra le note positive, l’impatto immediato di Joaquín Delgado, protagonista nell’azione del gol blaugrana. Più complessa, invece, la situazione di Hamza Abdelkarim: il classe 2007 è rientrato in Egitto per accelerare le pratiche burocratiche legate al permesso di lavoro. Il precedente di Mamadou Mbacke e Mikayil Faye invita alla prudenza sui tempi.

Il club valuta anche un passaggio temporaneo alla Juvenil A per Hamza, soluzione già adottata in passato. Intanto, con Víctor Barberá appena rientrato e poche alternative offensive, si attende l’annuncio di Ajay Tavares, 16enne in arrivo dal Norwich City, pronto ad ampliare le opzioni della Juvenil A di Pol Planas. In casa Barça, il futuro passa ancora dalla cantera, ma la pazienza resta una virtù obbligata.