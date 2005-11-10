Barcellona, piani confermati per Bisiwu: continuerà col Barça B per accumulare esperienza
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Simone Lorini
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Oggi alle 11:12Calcio estero
autore Simone Lorini
16.10.2026 11:12Calcio estero
Il club blaugrana non cambia idea: il giovane asso si allenerà con la squadra B
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Secondo quanto riportato da Diario Sport, il Barcellona ha un piano ben preciso per l'inserimento in prima squadra del giovane Jesse Bisiwu in vista del futuro. Arrivato in estate dal Club Bruges, il diciottenne esterno d'attacco belga ha impressionato durante il ritiro pre-stagionale. Ciononostante, il Barça ha deciso che la cosa migliore per la sua crescita fosse un'iniziale maturazione nella squadra riserve (il Barça Atlètic).
Bisiwu continua ad allenarsi con la prima squadra sotto la guida di Hansi Flick, giocando al contempo con il Barça B allenato da Juliano Belletti. I Blaugrana vogliono che sfrutti l'opportunità con la seconda squadra per migliorare la forma fisica e accumulare minutaggio.
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