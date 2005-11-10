L'incredibile proiezione sui gol del Barça: a questo ritmo, a fine stagione sarebbero 262 reti
Simone Lorini
Mundo Deportivo ha dedicato oggi un approfondimento statistico-previsionale al numero di gol segnati, incredibile, del Barcellona in questo inizio di 2026/27: in questa ipotesi, se il Barça dovesse raggiungere le finali della Supercoppa di Spagna, della Coppa del Re e della Champions League (senza turno preliminare prima degli ottavi), giocherebbe un totale di 61 partite ufficiali nella stagione 2026-27.
La proiezione: stagione da 262 e vittorie a profusione
Con la media gol per partita che sta tenendo attualmente (4,3), dopo otto giornate di Liga e due della fase a gironi della massima competizione europea, chiuderebbe l'annata con ben 262 reti. Logicamente si tratta di un'ipotesi quasi impossibile da realizzare perché, tra le altre cose, comporterebbe la quasi certezza di vincere tutte le gare, ma in questo momento i numeri parlano chiaro e quando scende in campo la squadra di Flick, l'avversario si trova a dover partire dal 4-0. Il dato, spiega il quotidiano, serve a dare valore ai numeri meravigliosi del Barça in questo inizio di stagione.