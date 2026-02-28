Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Liverpool atteso dal Galatasaray, Gakpo: "Sappiamo cosa ci aspetta, pronti a lottare"

Liverpool atteso dal Galatasaray, Gakpo: "Sappiamo cosa ci aspetta, pronti a lottare"
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 18:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Giornata felice per il Liverpool, che batte il West Ham ad Anfield col punteggio di 5-2. Tra i marcatori in maglia rossa figura anche Cody Gakpo, che dopo la partita ha parlato così a Sky Sport: "È stato un bel pomeriggio. Passo dopo passo, stiamo migliorando la squadra. Abbiamo attraversato un momento difficile durante la stagione, ma speriamo che queste ultime partite siano l'inizio di qualcosa di bello.

Abbiamo lavorato molto duramente, anche nel primo tempo. Abbiamo segnato su due o forse tre calci piazzati. Il punteggio era 5-2, ma la partita è stata molto più equilibrata del risultato finale: loro sono una buona squadra. Stiamo arrivando alla fine della stagione e siamo ancora in Champions League e FA Cup: c'è molto da giocare. Speriamo di riuscire a mantenere lo slancio che abbiamo e concludere la stagione in modo positivo. Quando la partita è bloccata sai che puoi segnare su calcio piazzato, all'inizio della stagione ci è mancato questo".

Ieri è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto i Reds accoppiati col Galatasaray: "Siamo pronti a lottare. Ci siamo già passati questa stagione e sappiamo cosa ci aspetta".

