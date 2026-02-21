Flick: "Yamal e il Ramadan? Ci assicuriamo che tutto sia sotto controllo, c'è un piano preciso"

Alla vigilia della sfida contro il Levante, l’allenatore Hansi Flick, è stato interrogato su un tema delicato come la gestione del Ramadan all’interno dello spogliatoio del Barcellona. In un momento già complesso dal punto di vista sportivo, il tecnico tedesco ha voluto rassicurare tutti, spiegando che il club lavora con attenzione su ogni singola situazione per garantire il massimo rendimento, nel pieno rispetto delle convinzioni personali dei giocatori.

"Abbiamo un piano preciso per ogni caso - ha dichiarato Flick -. Monitoriamo la loro routine quotidiana, valutiamo come sostenerli al meglio e adattiamo orari di allenamento e alimentazione per assicurarci che tutto sia sotto controllo". Una gestione personalizzata, dunque, studiata nei minimi dettagli dallo staff tecnico e medico per evitare cali fisici in una fase cruciale della stagione.

Al momento, secondo quanto riferito dall’allenatore, solo Lamine Yamal sta osservando il Ramadan. Una situazione che il Barcellona affronta con equilibrio e professionalità, consapevole dell’importanza del giovane talento nella squadra. Con la necessità di ritrovare la vittoria e serenità nell’ambiente, Flick sa di dover contare anche sulla freschezza e sull’estro della sua giovane stella per invertire la rotta.