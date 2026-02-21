Bundesliga, oggi in campo Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Hoffenheim: il programma
La giornata di Bundesliga continua in questo sabato 21 febbraio con diverse partite in programma alle 15:30. La capolista Bayern Monaco proverà a mettere pressione al Borussia Dortmund ospitando all'Allianz Arena l'Eintracht Francoforte. Il Wolfsburg ospita l'Amburgo, mentre l'Union Berlino se la vedrà con il Bayer Leverkusen. Il Colonia, infine, sfida in casa l'Hoffenheim. A chiudere la giornata sarà proprio il Dortmund, ospite sul campo del Lipsia alle 18:30.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Mainz - Amburgo 1-1
Sabato 21 febbraio
Bayern Monaco - Eintracht Francoforte ore 15:30
Wolfsburg - Amburgo ore 15:30
Union Berlino - Bayer Leverkusen ore 15:30
Colonia - Hoffenheim ore 15:30
Lipsia - Borussia Dortmund ore 18:30
Domenica 22 febbraio
Friburgo - Borussia Monchengladbach ore 15:30
St. Pauli - Werder Brema ore 17:30
Heidenheim - Stoccarda ore 19:30
Questa la classifica di Bundesliga
Bayern Monaco – 57 pt (22 partite giocate)
Borussia Dortmund – 51 pt (22)
Hoffenheim – 45 pt (22)
Stoccarda – 42 pt (22)
RB Lipsia – 40 pt (22)
Leverkusen – 39 pt (21)
Eintracht – 31 pt (22)
Friburgo – 30 pt (22)
Amburgo – 26 pt (22)
Union Berlino – 25 pt (22)
Augsburg – 25 pt (22)
Colonia – 23 pt (22)
Mainz – 22 pt (23)
Borussia M'Gladbach – 22 pt (22)
Wolfsburg – 20 pt (22)
Werder Brema – 19 pt (22)
FC St. Pauli – 17 pt (22)