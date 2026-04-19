Liga Portugal, il Braga riprende il Famalicao. Il Porto vince e resta a +4 sul Benfica
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Si sono chiuse le gare della 30esima giornata di Liga Portugal. Pareggio nel finale per il Braga contro il Famalicao, mentre il Braga piega 2-0 il Tondela e mantiene invariato il margine sul Benfica, che oggi ha piegato 2-1 lo Sporting Lisbona.
Venerdì 17 aprile
Rio Ave-AFS 2-2gal
Sabato 18 aprile
Nacional-Alverca 1-0
Casa Pia-Santa Clara 0-0
Gil Vicente-Guimaraes 0-1
Domenica 19 aprile
Arouca-Estrela 1-0
Sporting-Benfica 1-2
Braga-Famalicao 2-2
Porto-Tondela 2-0
Lunedì 20 aprile
Moreirense-Estoril
La classifica
Porto 76
Benfica 72
Sporting 71
Braga 53
Famalicao 48
Gil Vicente 46
Guimaraes 39
Estoril 37
Moreirense 36
Alverca 35
Arouca 35
Rio Ave 34
Santa Clara 29
Nacional 28
Estrela 28
Casa Pia 26
Tondela 21
AVS 13
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