Turchia, Montella: "Ho cercato di avvicinare la mia strategia a quella dei giocatori nei club"

Ospite negli studi di Sky Calcio Club, il ct della Turchia Vincenzo Montella commenta così l’accesso ai Mondiali 2026 della sua Nazionale, impresa non riuscita all0Italia:

“Abbiamo costruito una squadra, abbiamo seguito i calciatori anche all’estero. Abbiamo cercato di vedere tante partite e con poche nozioni di farli andare tutti nella stessa direzione con la nostra idea di calcio. In Nazionale non c’è tempo, devi cercare di avere la tua strategia di gara, una continuità, ma che sia vicina a quella che poi viene richiesta nei loro club. Conoscevo bene i giocatori che giocavano in Turchia, ho dovuto imparare un po’ il modo di giocare di quelli che giocavano all’estero. È un bel gruppo, si chiamano, si videochiamano, si sentono spesso, penso che alla fine si sia visto in campo”.

Ha capito subito che Yildiz aveva quel talento?

"Era facile, è un calciatore anche di mentalità, che ha sempre voglia di migliorarsi, sempre equilibrato. E lì sai, se ci sono dei segnali li noti subito quando vedi un calciatore che ha voglia di non accontentarsi, no? E quindi, iniziava a fare qualcos'altro, non andava mai via dal campo, arrivava prima, ma lo fa tutto ora insomma, quindi un calciatore che, per le qualità che ha, è destinato a migliorare ancora".

Su Arda Guler?

"E' un giocatore che ha un talento naturale, però ecco nelle ultime partite ho visto anche una trasformazione nel suo modo di giocare e gli ho fatto anche i complimenti".