Bayern Monaco, emozionante tributo all'ex Coman prima della sfida contro il St. Pauli

Prima del fischio d’inizio di Bayern Monaco-St. Pauli, l’Allianz Arena ha reso omaggio a Kingsley Coman con una cerimonia degna della sua esperienza in terra bavarese. Tre mesi e mezzo dopo il trasferimento all’Al-Nassr, l’esterno francese è tornato per salutare una volta ancora i tifosi, accolto da un’ovazione straordinaria che ha emozionato lo stesso ex attaccante della Juventus.

Durante questa breve cerimonia, il giocatore ha ricevuto un quadro commemorativo che ripercorre i dieci anni al Bayern e dei fiori destinati a sua figlia, prima di scambiarsi un affettuoso abbraccio con l’allenatore Vincent Kompany. Un momento di commiato che ha sottolineato l’importanza del francese nella storia recente del club. Coman, arrivato nel 2015, ha lasciato un’impronta indelebile: 339 presenze, 72 gol e 71 assist, oltre a una collezione impressionante di titoli, tra cui 9 Bundesliga e una Champions League: fu suo il gol che decise la sfida contro il PSG nel 2020, l’eredità più simbolica della sua avventura tedesca.

I tifosi del Bayern, attraverso applausi e cori, hanno celebrato uno degli idoli degli ultimi anni. Nonostante la partenza, il suo nome resterà legato a un decennio di successi.