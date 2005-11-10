La cessione del Siviglia resta un dossier apertissimo, pur non essendo ancora entrata nella sua fase conclusiva. Nei piani alti del Ramón Sánchez-Pizjuán assicurano che non si ripeterà un nuovo "caso Sergio Ramos" e che il prossimo pretendente destinato a raggiungere lo stadio decisivo dell'acquisizione sarà quello definitivo, grazie a controlli rigorosi sulla solvibilità e sulla solidità dei suoi soci. Negli ultimi tempi diversi fondi di investimento e società finanziarie — tra cui Juggernaut Diversified Sports, realtà di cui Gareth Bale è consulente — hanno manifestato interesse per rilevare il club di Nervión, ma per chiudere l'operazione dovranno convincere non solo gli azionisti, bensì anche Goldman Sachs, fa sapere oggi AS.

Il colosso bancario statunitense ha infatti sostenuto le pesanti difficoltà economiche del Siviglia attraverso due maxi-finanziamenti: il primo, risalente a due stagioni fa, da 108 milioni di euro, seguito da altri 70 milioni erogati lo scorso dicembre per un totale di 178 milioni da restituire con i relativi interessi. Trattandosi di un debito che ricadrà presumibilmente sui futuri proprietari, Goldman Sachs intende pilotare in prima persona il passaggio di consegne per garantirsi che chi subentrerà disponga di adeguate garanzie finanziarie, sfruttando inoltre il proprio portafoglio clienti internazionale per individuare potenziali acquirenti e agevolarne l'accesso al credito.

La banca americana ha dunque in mano le redini di una trattativa su cui gli stessi azionisti del Siviglia sembrano aver ammorbidito le proprie pretese. Se in precedenza la richiesta superava i 300 milioni di euro (oltre all'accollo del debito) per l'85% delle quote, oggi la valutazione sarebbe scesa intorno ai 250 milioni: una cifra comunque ancora superiore rispetto a quanto gran parte dei fondi interessati, incluso quello legato a Gareth Bale, sarebbe disposta a mettere sul piatto.