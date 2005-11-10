Atletico Madrid, per Zubimendi trattativa finita ancor prima di iniziare: l'Arsenal chiede 90 milioni
Simone Lorini
L'operazione che potrebbe portare Martín Zubimendi all'Atlético Madrid è finita momentaneamente in stand-by. Da un lato l'Arsenal non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista spagnolo a cuor leggero, fissando un prezzo di partenza altissimo che si aggira intorno ai 90 milioni di euro; dall'altro c'è la ferma volontà della dirigenza colchonera di non effettuare esborsi fuori portata durante la prossima sessione invernale di calciomercato.
Come spiegato dai giornalisti di El Larguero, il club guidato da Mikel Arteta non prende nemmeno in considerazione l'ipotesi di lasciar partire il giocatore per una cifra inferiore agli 80-90 milioni di euro. Un muro economico che frena sul nascere qualsiasi ambizione da parte delle possibili pretendenti. L'Atlético Madrid, indicato nelle ultime settimane tra le società più interessate a dare l'assalto al regista iberico, non ha infatti alcuna intenzione di spingersi fino a quelle valutazioni a gennaio. Distanza siderale tra domanda e offerta, dunque: caso chiuso, almeno per il momento.