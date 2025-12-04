Van Dijk: "Neanche Salah ha credito illimitato a Liverpool. Ma tornerà a essere importante"

Per la prima volta da quando è un giocatore del Liverpool, Mohamed Salah è stato lasciato in panchina per due partite consecutive. L'egiziano è subentrato nella ripresa mercoledì sera contro il Sunderland, ma la sua prestazione non è stata sufficiente a garantire un suo immediato reinserimento nell'undici titolare.

Il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, è stato interrogato se l'esclusione di Salah servisse da monito per tutta la squadra sull'obbligo di mantenere gli standard elevati. "È sempre stato così", ha risposto l'olandese. "Non è che si abbia credito illimitato, tutti devono rendere. Mo lo ha sempre fatto, ma l'allenatore ha preso questa decisione nelle ultime due partite. Vogliamo tutti il meglio per il club".

Il difensore olandese ha concluso con un attestato di stima per il compagno: "Sono abbastanza sicuro che Mo sarà ancora una parte importante di ciò che stiamo cercando di ottenere, perché è un giocatore straordinario e lo ha dimostrato con costanza".