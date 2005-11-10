Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Crystal Palace, Sage a rischio: "Non mi arrenderò mai, dobbiamo lavorare sodo"

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 00:26Calcio estero
01.11.2026 00:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Crystal Palace Pierre Sage, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo il ko contro il Tottenham: "Il cartellino rosso era normale, non c'è niente da dire. In quel momento avevamo il possesso palla, abbiamo sbagliato il passaggio e Mateta ha commesso fallo su un avversario che non aveva visto. Era un cartellino rosso normale. Non cerco qualcuno da incolpare. Quando vinciamo siamo uniti e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento anche quando perdiamo".

Riguardo al suo messaggio per il futuro: "Potete avere fiducia in me, non mi arrenderò mai. Ora dobbiamo lavorare sodo. La nostra situazione è difficile e dobbiamo prendere in mano le redini. Lunedì sarò il primo in campo a spronare i giocatori a vincere contro Hoffenheim e Liverpool, perché abbiamo bisogno di punti".

Articoli correlati

Immagine news 1
Crystal Palace, Sage sfida De Zerbi: "Un modello. Andai due volte in Italia per studiarlo"
Immagine news 2
Crystal Palace in crisi, Sage: "Fischi normali. Io a rischio? Non sento rumore nel club"
Immagine news 3
Crystal Palace travolto a Brighton, Sage sotto accusa: "Tutta colpa mia, capisco i tifosi"

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
00:26 Calcio estero
Crystal Palace, Sage a rischio: "Non mi arrenderò mai, dobbiamo lavorare sodo"
Immagine news 2
00:12 Calcio estero
Il Brighton batte il City e sogna il titolo? Verbruggen: "Siamo alla nona, andiamo avanti"
Ieri
Immagine news 3
23:33 Calcio estero
Liga Portugal, il Porto strapazza l'Estoril: vetta sempre più in mano alla squadra di Farioli
Immagine news 4
22:59 Calcio estero
Spettacolo Barcellona, il Clasico è già un ricordo: i blaugrana travolgono 6-1 l'Alaves
Immagine news 5
22:58 Calcio estero
Suzuki eroe al contrario per l'Aston Villa: il Fulham ringrazia e coglie un pari per 1-1
Immagine news 6
22:55 Calcio estero
Pari Feyenoord, l'Ajax si avvicina. PSV ingordo: il punto in Eredivisie dopo i risultati di oggi
Immagine news 7
22:41 Calcio estero
Diop + Boura: il Troyes vince 2-0 contro il Le Mans ed esce dalla zona retrocessione
Immagine news 8
22:26 Calcio estero
Chelsea, Alonso sul debutto in Premier dal 1' di Estevao: "Migliore risposta possibile"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ennesimo derby vinto dal Milan: Moreira condanna l'Inter alla prima sconfitta in Serie A
Immagine top news n.1 È uno Juve-Napoli da destini forti. Allegri non si fida, Spalletti: "Non devo essere ovattato"
Immagine top news n.2 La Roma passeggia sull'Udinese: finisce 5-2 per i giallorossi e la panchina di Runjaic scotta
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Fa male, ma non è tutto da buttare. Serve umiltà, va ritrovata la fame"
Immagine top news n.4 Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Immagine top news n.5 Milan-Inter 3-1, le pagelle: Moreira da fenomeno, come Modric. Chivu, ma le punte?
Immagine top news n.6 Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Immagine top news n.7 La Roma fa vedere le streghe all'Udinese: manita giallorossa (2-5), notte fonda per i friulani
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 ottobre
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Questo ritiro è utile, ma quando non sono felice ho voglia di famiglia"
Immagine box news Serie A Cardinale: "Abbiamo visto di che pasta è fatto questo Milan. Ha tutte le carte per vincere"
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "L'ansia di tornare di Addai va gestita". Poi parla dell'impiego di Douvikas
Immagine box news Serie A L'Inter fa acqua in difesa: 19 gol subiti in 13 partite. Come Inzaghi e meglio di Conte
Immagine box news Serie A Monza, Colombo: "Il pareggio sarebbe stato più giusto, dobbiamo seguire il mister"
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, D'Angelo: "Vittoria di grande personalità e cuore"
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"
Immagine box news Serie B Empoli-Juve Stabia, i convocati di De Giorgio: tre gli indisponibili
Immagine box news Serie B Cremonese, Lordkipanidze: "Giocare allo Zini è un'emozione unica"
Immagine box news Serie B Sampdoria-Entella 2-0, le pagelle: Begic scatenato, Tiritiello sfortunato
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "Orgoglioso dei ragazzi, punto che dà continuità"
Serie C
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Primo tempo brutto, troppi infortuni. Valutiamo il cambio modulo"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Dobbiamo marcare il territorio e dimostrare chi vogliamo essere"
Immagine box news Serie C Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, preso Salvatore Boccia: contratto annuale per il difensore
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano