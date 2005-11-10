Crystal Palace, Sage a rischio: "Non mi arrenderò mai, dobbiamo lavorare sodo"

L'allenatore del Crystal Palace Pierre Sage, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo il ko contro il Tottenham: "Il cartellino rosso era normale, non c'è niente da dire. In quel momento avevamo il possesso palla, abbiamo sbagliato il passaggio e Mateta ha commesso fallo su un avversario che non aveva visto. Era un cartellino rosso normale. Non cerco qualcuno da incolpare. Quando vinciamo siamo uniti e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento anche quando perdiamo".

Riguardo al suo messaggio per il futuro: "Potete avere fiducia in me, non mi arrenderò mai. Ora dobbiamo lavorare sodo. La nostra situazione è difficile e dobbiamo prendere in mano le redini. Lunedì sarò il primo in campo a spronare i giocatori a vincere contro Hoffenheim e Liverpool, perché abbiamo bisogno di punti".